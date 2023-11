Kriminalität Geiselnahme auf Hamburger Airport zu Ende - Kind befreit

Der Tatverdächtige sei in Obhut der Polizei, sagte Levgrün. „Es wird jetzt noch geguckt, ob er mögliche Sprengkörper noch irgendwie an sich trägt oder bei sich trägt oder ob sie noch im Auto vorhanden sind.“ Das sei noch nicht abgeschlossen. Zum Gesundheitszustand des Mannes sagte die Sprecherin: „Wir gehen im Moment davon aus, dass er unverletzt ist, aber er ist noch am Boden liegend in Obhut der Polizeikräfte.“