Täter fordern Helikopter und Pizzen : Geiselnahme in schwedischem Gefängnis

Zwei Insassen einer geschlossenen Haftanstalt in Schweden haben nach Medienberichten zwei Wärter als Geiseln genommen. Foto: dpa/Per Karlsson

Stockholm Zwei Häftlinge haben in der schwedischen Hauptstadt Stockholm zwei Aufseher als Geiseln genommen. In der gefährlichen Situation stellten die Täter eine kuriose Forderung an die Polizisten.



In einer schwedischen Haftanstalt sind zwei Aufseher als Geiseln genommen worden. Zwei Häftlinge hätten sich mit ihren beiden Geiseln verbarrikadiert, erklärte der schwedische Gefängnis- und Bewährungsdienst. „Das ist eine sehr gefährliche Situation“, hieß es. Die Haftanstalt liegt in Eskilstuna, rund 120 Kilometer westlich der Hauptstadt Stockholm.

Die Häftlinge seien kurz nach Mittag in einen Wachraum eingedrungen und hätten die Überwachungskameras dort abgedeckt. Laut der schwedischen Nachrichtenagentur TT sind die beiden Häftlinge verurteilte Mörder. Medienberichten zufolge forderten sie einen Hubschrauber zur Flucht.

Laut der Zeitung „Aftonbladet“ handelt es sich um einen 24-Jährigen und einen 30-Jährigen. Sie sollen mit Rasierklingen bewaffnet gewesen sein, als sie in den Wachraum eindrangen. Sie hätten die Freilassung einer der Geiseln im Gegenzug für die Lieferung von 20 Kebab-Pizzen an andere Gefangene angeboten, berichtete die Zeitung. Das Blatt veröffentlichte Fotos einer örtlichen Pizzeria, wo die Pizzen zubereitet und in ein Auto geladen wurden.

„Die Insassen sind wegen schwerer Verbrechen verurteilt“, sagte der amtierende Sicherheitschef des Gefängnis- und Bewährungsdienstes, Jörgen From Nordin, TT. Unterhändler der Gefängnisbehörde, Einsatzkräfte und Polizei befänden sich vor Ort. Die Lage sei festgefahren.

(dpa)