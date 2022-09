Unternehmer aus Köln saß am Steuer : Suche nach abgestürztem Flugzeug in der Ostsee geht weiter

Funkkontakt verloren : Rätselhafter Absturz von Kleinflugzeug über der Ostsee Ein in Spanien gestartetes Flugzeug vom Typ Cessna 551 ist am Sonntagabend kurz vor dem Golf von Riga in die Ostsee gestürzt. Zuvor war der Funkkontakt abgerissen. Offenbar waren vier Personen an Bord als die Maschine abstürzte.