Polizeieinsatz in Gelsenkirchen : 13-Jähriger bricht in Haus und versteckt sich unter Bett

Gelsenkirchen Ein 13-Jähriger ist in Gelsenkirchen in ein Haus eingebrochen. Als die Bewohnerin zusammen mit zwei Begleitern nach Hause kam, entdeckte sie den Jugendlichen.

Ein unschönes Erlebnis mit Grusel-Faktor hatte eine Frau in Gelsenkirchen: Während sie auf einer Halloween-Party feierte, brach ein 13-jähriger Jugendlicher in ihr Haus ein. Eine Nachbarin hatte am Montagabend ein Klirren auf der Terrasse nebenan gehört und die Bewohnerin des Hauses verständigt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.