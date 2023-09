Jung und missverstanden Was ist dran an den Vorurteilen über die Generation Z?

Die jungen Leute von heute sind völlig wahnsinnig geworden – sie hängen nur noch an ihren Handys, verschwinden in einer virtuellen Realität und vergessen das wahre Leben. Solche Sprüche kennen zwar auch Millennials, doch sind es die Menschen der Generation Z, die schon als Kinder Smartphones in ihren Händen hielten. Hier eine steile These: Vielleicht ist die Gen Z so technikaffin, weil sie es im Gegensatz zu anderen Generationen versteht, alle lebensbereichernden Möglichkeiten der neuen Technologien auszunutzen. Und überhaupt: Wer will heutzutage, zwischen Kriegen, Krisen und Klimaangst, noch gänzlich in der realen Welt leben? Vielleicht ja nur die wirklich Wahnsinnigen. Sarah Remsky