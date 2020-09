Neue Richter-Kirchenfenster : Star-Künstler Gerhard Richter kündigt Karriere-Ende an

Star-Künstler Gerhard Richter kündigt Karriere-Ende an

Köln Der weltberühmte Kölner Künstler Gerhard Richter beendet möglicherweise seine Karriere. Vielleicht waren die neuen Kirchenfenster im saarländischen Kloster Tholey sein letztes größeres Werk.

Drei neue Kirchenfenster von Künstler Gerhard Richter im saarländischen Kloster Tholey sind fertig eingebaut. Am Donnerstag (10 Uhr) werden sie erstmals vorgestellt: Sie seien dann von innen und von außen in der frisch sanierten Abteikirche zu sehen, teilte die Benediktinerabtei mit. Richter (88) hat den Mönchen seine Kunst geschenkt: Die Entwürfe haben die Glaswerkstätten Gustav van Treeck in München umgesetzt.