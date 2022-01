Prozesse : Gericht äußert Zweifel an Bürostuhl-Kündigung im Bistum Köln

Gericht äußert Zweifel an Bürostuhl-Kündigung im Bistum Köln

Köln Die frühere Justiziarin des Kölner Erzbischofs Rainer Maria Woelki hat eine Kündigung bekommen, weil sie ihren Bürostuhl mit nach Hause genommen hatte. Dagegen wehrt sie sich vor Gericht.

Im Streit zwischen einer Ex-Justiziarin und dem Erzbistum Köln hat das Arbeitsgericht Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Kündigung der Frau wegen eines mitgenommenen Bürostuhls geäußert.

Das Gericht habe diesbezüglich „erhebliche Bedenken“, sagte Richter Hans-Stephan Decker am Dienstag in einer weiteren Verhandlung in dem Fall. Ein Gütetermin hatte keine Annäherung der Parteien gebracht.