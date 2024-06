Justiz Gericht bestätigt Haftstrafe gegen Amanda Knox

Fast zehn Jahre nach ihrem Freispruch in einem spektakulären Mordprozess hat die US-Amerikanerin Amanda Knox vor einem italienischen Gericht eine Niederlage einstecken müssen. Ein Berufungsgericht in Florenz bestätigte am Mittwoch eine frühere Verurteilung der heute 36-Jährigen wegen Verleumdung zu drei Jahren Haft. Dabei ging es darum, dass Knox - auch bekannt als „Engel mit den Eisaugen“ - nach ihrer Verhaftung 2007 zunächst einen offensichtlich unschuldigen Barmann beschuldigt hatte, ihre britische Mitbewohnerin umgebracht zu haben.