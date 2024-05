Polizeieinsatz in Germersheim Kleinkind geht kurzzeitig auf Couch verloren

Auf einer Couch ist ein Kleinkind in Germersheim nahe Speyer vorübergehend verloren gegangen. Besorgt habe die 33 Jahre alte Mutter am späten Dienstagabend die Polizei gerufen, weil ihr kleiner Sohn vom Sofa im Wohnzimmer verschwunden sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit.