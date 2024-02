Auktion Geschoss aus Waffe von Lennon-Attentäter wird versteigert

Eine makabres Souvenir soll in der kommenden Woche im Norden Englands versteigert werden. Wie das Auktionshaus Anderson and Garland in Newcastle upon Tyne ankündigte, kommt bei einer Auktion ein Geschoss unter den Hammer, das mit der Tatwaffe des Mordes an Ex-Beatle John Lennon abgefeuert wurde. Geschätzt wird, dass das Sammlerobjekt 1500 bis 2000 Pfund (ungefähr 1750 bis 2300 Euro) einbringen wird.