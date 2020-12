Gewalt in Partnerschaft und Familie : Hilfehotline richtet sich an Männer, die Gewalt erfahren

Hilfehotline richtet sich an Männer, die Gewalt erfahren

Gewalt in Partnerschaft und Familie

Düsseldorf Die Dunkelziffer ist wohl hoch, doch neun Anrufe täglich zeigen: Die Hilfehotline für Männer, die Opfer von häuslicher Gewalt werden, wird in Nordrhein-Westfalen genutzt und gebraucht. Deshalb soll bald noch mehr geschehen.

Seit Corona sind die Fälle von häuslicher Gewalt angestiegen – betroffen sind vor allem Frauen und Kinder. Doch auch Männer können Opfer sein. Das zeigt die Bilanz des Hilfetelefons „Gewalt an Männern“, das vom Land NRW im April eingerichtet wurde. Damals hatten die Landesregierungen in NRW und Bayern das Projekt an den Start gebracht. „Auch Männer sind von solchen Problemen betroffen. Hilfe- und Schutzstrukturen gibt es bisher kaum“, hatte Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung, erklärt.