Suche nach Ursache : Gewaltige Explosion in Beirut: Zahl der Toten steigt auf 100

Gewaltige Explosion in Beirut: Zahl der Toten steigt auf 100

Rauch steigt von der Stelle auf, an der sich eine Explosion ereignete. Foto: Hussein Malla/AP/dpa

Beirut Blutende Menschen irren durch Schutt und Staub, nachdem Beirut von einer riesigen Explosion erschüttert wurde. Auslöser dafür könnte eine sehr große Ladung Ammoniumnitrat sein.

Nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut ist die Zahl der Toten auf mindestens 100 gestiegen. Das libanesische Rote Kreuz meldete am Morgen zudem etwa 4000 Verletzte. Die Ermittler suchen weiter nach der Ursache für die gewaltige Detonation in der Hauptstadt des Landes am Mittelmeer.