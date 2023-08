Brand Gewaltiges Feuer in Halle in Berlin-Marzahn

Eine Lagerhalle mit Maschinenteilen und Papier ist in Berlin-Marzahn abgebrannt. Die Halle in der Wolfener Straße geriet am Morgen auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern in Brand, der auch am Abend noch nicht gelöscht war. Die Feuerwehr gehe davon aus, noch am Freitag mit Nachlöscharbeiten beschäftigt zu sein, sagte ein Sprecher. Teile der Halle seien eingestürzt, weshalb viele Brandstellen nicht erreicht werden könnten und nur von außen gelöscht werden könne.