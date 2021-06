Giftschlangen, Giftspinnen und Skorpione : Mehr als 1680 Gifttiere in NRW gemeldet

Düsseldorf Das neue Gifttiergesetz verlangt, dass Halter in Nordrhein-Westfalen ihre giftigen Tiere anmelden. Bisher haben 127 Personen eine ganze Reihe sehr giftiger Tiere angemeldet.

In Nordrhein-Westfalen werden derzeit mehr als 1680 Gifttiere gehalten. Das geht aus den bisherigen Meldungen zum neuen Gifttiergesetz des Landes im Zeitraum Januar bis Ende Mai hervor, die dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz vorliegen. Im Detail handelt es sich um 1220 Giftschlangen, 395 Giftspinnen und 69 Skorpione, die von 127 Personen gehalten werden, wie eine Sprecherin des Landesamtes am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Das neue Gifttiergesetz ist in NRW mit Jahresbeginn in Kraft getreten. Es verbietet den Kauf bestimmter gefährlicher Schlangen, Spinnen oder Skorpione. Wer bereits solche Tiere hält, muss strenge Vorgaben erfüllen. Unter anderem müssen Halter alle giftigen Tiere den Behörden melden, ein Führungszeugnis vorlegen und ab Mitte 2021 auch eine Haftpflichtversicherung vorweisen. In der Vergangenheit hatte es mehrere teure Such- und Bergungsaktionen in NRW gegeben.