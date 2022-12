Preisverleihung : „Glee“-Schöpfer Ryan Murphy erhält Golden Globe

Los Angeles Der preisgekrönte Ryan Murphy kann im Regal schon Platz für einen weiteren Award machen. Ihm soll ein Ehrenpreis verliehen werden.

Ryan Murphy, der Schöpfer von Erfolgsserien wie „Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis“, „Glee“ und „American Horror Story“, erhält bei der Golden-Globe-Gala im Januar einen Ehrenpreis. Während der 80. Preisverleihung am 10. Januar soll der 57-jährige Produzent, Drehbuchautor und Regisseur den Carol Burnett Award entgegennehmen, gab der Verband der Auslandspresse (HFPA) am Donnerstag (Ortszeit) in Los Angeles bekannt.