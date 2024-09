Glosse zum digitalen Fortschritt Wenn KI und Dating Apps auf Zombieapokalypse treffen

Fortschritt ist gut. Etwa in der Medizin, wo heute Gebrechen behandelt werden, die vor 100 Jahren noch als Todesurteil gegolten hätten. Doch wie bei einer Wanderung im Nebelmeer muss auch das zivilisatorische Voranschreiten nicht immer positiv sein. Ein Beispiel dafür findet sich auf der allmorgendlichen Bahnfahrt. Anders als die Vorfahren des Mittelalters muss der moderne Reisende zumeist keine Behelligung durch Wegelagerer oder bankrotte Raubritter befürchten. Primär, weil das stählerne Ross schneller fährt als das traditionelle reitet. Auch Schauspieler Will Smith ist mit seinem Schäferhund meist nicht zugegen, und doch hat die Szenerie verblüffende Ähnlichkeiten mit der dystopischen Zombieapokalypse aus dem Film „I am Legend“.