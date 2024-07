Glosse zu Bahnfahrern Die neue Spezies des Bahnkritiker-Kritikers

Bahnkritik ist out. Bahnkritik will keiner mehr hören. Kaum noch Mitleid wird dem zuteil, der an irgendeinem Bahnhof oder auf freier Strecke mal wieder wartet, weiter wartet, strandet, zum umgekehrten Gleisabschnitt hechelt, dem „voraussichtlich nicht erreichten“ Anschlusszug bei der Ausfahrt zuguckt oder der im Zug stehen muss, weil ein Waggon fehlt und er auch keinen Kaffee bekommt, weil „leider beim Halt in Köln keiner geliefert wurde“. Jeder kennt diese Geschichten, sie tragen sich jeden Tag zu jeder Stunde überall in Deutschland zu. Wie langweilig.