Glosse zum Schlafverhalten in NRW Schlafen nach Zahlen

Wer in Zahlen gegossen sehen will, was das Leben bei uns in Nordrhein-Westfalen ausmacht, kann sich beim Landesbetrieb IT.NRW umschauen. Das klingt angeregter als Statistisches Landesamt, aber auch unter dieser Flagge wäre die Belegschaft nicht behördlich verschnarcht, sondern hochaktiv bei der Datengewinnung. Zum Beispiel angesichts der Frage, ob die Schlafgewohnheiten der Landeskinder und -erwachsenen sich angesichts der zum 31. März wiedergekehrten Sommerzeit gewandelt haben.