Spielshow-Klassiker : Das „Glücksrad“ kommt Ende Januar ins Fernsehen zurück

Köln Ein weiterer Spielshow-Klassiker kehrt Ende des Januar zurück ins Fernsehen. Das „Glücksrad“ dreht sich dann wieder - mit einigen Neuerungen. Alle Infos zur Neuauflage gibt es hier.

Das Datum für die Rückkehr des Spielshow-Klassikers „Glücksrad“ steht fest - und mit ihm eine Modernisierung an der bekannten Buchstabenwand. Das teilte der Sender RTLzwei mit, der die Neuauflage erstmals am 26. Januar um 20.15 Uhr ausstrahlen wird, wie am Donnerstag bekanntgegeben wurde.

Eine feste „Buchstabenfee“ - wie die Frau früher genannt wurde, die die Lettern an der Ratewand umdrehte - werde es nicht mehr geben, hieß es. Stattdessen werde sich das neue Moderationsduo aus Sonya Kraus und Thomas Hermanns in seinen Rollen abwechseln. Mal stehe Kraus bei den Kandidaten am „Glücksrad“ und Hermanns an der Wand - und mal sei es umgekehrt.