Prozesse „Göttliche Eingebung“ - Mann gesteht Messerangriff auf Kind

Es ist 14.52 Uhr an einem Mittwoch: Eine Mutter und ihre Tochter stehen in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu vor den Angeboten. Die Frau schaut sich die Auslage an, ihre Tochter steht mit pinkfarbener Jacke neben ihr und isst einen Mini-Donut, als der Angriff seinen Lauf nimmt.