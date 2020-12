Abschied : Gotthilf Fischer - der König der Chöre ist tot

Stuttgart Er war Jahrzehnte lang der Hüter des deutschen Liedgutes. Wo Gotthilf Fischer auftauchte, wurde gesungen. Ob Könner oder Laien, spielte keine Rolle.

Seine Managerin Esther Müller sagte, Fischer sei bereits am Freitag „einfach eingeschlafen“. „Es war die Zeit und das Alter.“ Er sei am Mittwoch im engsten Familienkreis beigesetzt worden.

Geboren wurde Fischer am 11. Februar 1928 in Plochingen, 20 Kilometer westlich von Stuttgart. Sein Vater war Zimmermeister und Hobbymusiker. Mit 14 gründete er seinen ersten Chor, nach Kriegsende übernahm der Autodidakt im Alter von 17 Jahren die Leitung des Gesangvereins Concordia in Deizisau, später wurde er Leiter weiterer Gesangvereine. Bundesweit lernte das Fernsehpublikum die Fischer-Chöre 1969 in der ZDF-Sendung „Dreimal neun“ mit TV-Moderator Wim Thoelke kennen.