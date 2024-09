Leute Gottschalk: Raab kommt zurück - ich verabschiede mich

Showmaster-Legende Thomas Gottschalk hat mit einem Instagram-Post zu einem angeblichen Abschied seine Fans aufgeschreckt und im selben Atemzug Werbung für sein neues Buch gemacht. „Stefan Raab kommt zurück - ich verabschiede mich!“, schrieb der Entertainer und Medienprofi (74) am Montag. „Mit einem Buch, in dem ich mir nicht nur Gedanken über die Zeit mache, in der wir leben, sondern diese auch ausspreche. Der Titel: "Ungefiltert".“ Damit will er im Oktober auf Lesereise durch Deutschland gehen. Worauf Gottschalk anspielte: Entertainer Stefan Raab (57) hatte sich am Wochenende nach neun Jahren Bildschirmpause als Showmaster zurückgemeldet und legt schon am Mittwoch los.