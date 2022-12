Leute : „GQ“ zeichnet mehr Women als Men aus

Berlin Die „Männer des Jahres“-Awards sind diesmal eher Frauenpreise. Es geht um Glamour, aber auch Solidarität mit den Demonstrantinnen im Iran. Eddie Redmayne vergleicht sein Outfit mit Weihnachtsdeko.

Wenn selbst ein Männer-Stil-Magazin bei seinen Preisen für die „Männer des Jahres“ plötzlich mehr Frauen als Männer auszeichnet, dann scheint wirklich etwas gesellschaftlich in Bewegung zu sein. So geschehen ist es gestern Abend bei den deutschen „GQ Men of the Year“-Awards, bei denen in Berlin drei Frauen und zwei Männer geehrt wurden.