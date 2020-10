Fall Greta : Erzieherin aus Viersen wegen Mordes angeklagt

Nach dem mutmaßlichen Mord an einem dreijährigen Mädchen in einer Kita in Viersen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen eine 25 Jahre alte Erzieherin erhoben. Foto: Bernd Thissen/dpa

Mönchengladbach Ein Kita-Kind kommt mit Atemstillstand ins Krankenhaus und stirbt. Der Verdacht richtet sich gegen eine Erzieherin. In dem erschütternden Fall in Viersen geht die Staatsanwaltschaft von Mord aus.

Ermittlungen wegen Mordes in Viersen : Ermittler: Ähnliche Vorfälle in früheren Kitas von Erzieherin

Nach Angaben der Ermittler schweigt die Beschuldigte zu den Vorwürfen. Die Frau sitzt seit Ende Mai in Untersuchungshaft. Sie soll auch in Kitas in Krefeld, Kempen und Tönisvorst jeweils ein Kind attackiert haben, so dass die Kleinen Atemwegsprobleme bekamen und teils leblos waren.