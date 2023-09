Unwetter Griechenland: In überschwemmten Gebieten droht Seuchengefahr

Die Zahl der Todesopfer in den überfluteten Gebieten in Mittelgriechenland ist auf mindestens zwölf gestiegen. Wie die griechische Feuerwehr am Sonntag mitteilte, wurde die Leiche eines bislang vermissten Mannes in der Nähe der mittelgriechischen Stadt Karditsa geborgen. Offiziell werden nun noch fünf Menschen vermisst, darunter ein Ehepaar aus Österreich. Es wird aber befürchtet, dass es weitere Opfer geben könnte.