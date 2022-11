Wohltätigkeit : Grönemeyer will Berliner Tafel finanziell unterstützen

Grönemeyer will Berliner Tafel finanziell unterstützen

Sänger Herbert Grönemeyer will die Berliner Tafel unterstützen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Friedrichshafen/Berlin Denen helfen, die anderen helfen: Sänger Herbert Grönemeyer möchte die Berliner Tafel unterstützen. Sein großzügiges Angebot verriet er bei „Wetten, dass...“.

Sänger Herbert Grönemeyer (66) will einen Monat lang alle Betriebs- und Unterhaltskosten für die Berliner Tafel übernehmen.

„Das ist eine Tafel mit 50 Ausgabestellen, die sorgen sich um 70.000 Menschen“, sagte Grönemeyer in der ZDF-Sendung „Wetten, dass..?“ am Samstag in Friedrichshafen. Der Sänger hatte die Hilfe als Wetteinsatz ins Spiel gebracht, blieb aber auch nach seinem Sieg dabei, dass er die Kosten übernehmen wolle.