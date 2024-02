Nation unter Schock Die Sorge in Großbritannien um König Charles ist groß

Als Königin Camilla vor wenigen Tagen ein neues Krebszentrum im Nordwesten Londons eröffnete, wusste sie schon von der Diagnose ihres Mannes, König Charles III., ließ sich jedoch nichts anmerken. „Wie geht es dem Boss?“, fragte einer der Anwesenden, nachdem Camilla das modern gestaltete Zentrum betreten hatte. Der König „macht weiter“ und „gibt sein Bestes“, antwortete sie. Es waren zurückhaltende, leise Worte über den Gesundheitszustand des Monarchen, denen vor vier Tagen nicht viel Bedeutung beigemessen wurde. Vor dem Hintergrund dessen, was am Montagabend bekannt wurde, erscheint ihre Aussage nun in einem ganz anderen Licht.