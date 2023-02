Vermisstenfall in Großbritannien : Vermisste Mutter nach langer Suche tot im Fluss gefunden

Ein Plakat mit einem Vermisstenaufruf für Nicola Bulley und gelbe Bänder mit Hoffnungsbotschaften, die an einer Brücke über den Fluss Wyre befestigt sind. Die Polizei setzt ihre Suche nach der Vermissten fort, die am 27. Januar verschwand, als sie mit ihrem Springer-Spaniel Willow spazieren ging, kurz nachdem sie ihre Töchter im Alter von sechs und neun Jahren zur Schule gebracht hatte. Foto: dpa/Peter Byrne

St Michael's on Wyre Nachdem die Polizei in Großbritannien mehrere Wochen nach einer vermissten Mutter gesucht hat, hat die Polizei nun den Tod der Frau bestätigt.

Nach wochenlanger Suche nach einer vermissten Mutter in Nordwestengland hat die Polizei deren Tod bestätigt. Am Wochenende war im Fluss Wyre in der Nähe der Stelle, an der die 45-Jährige zuletzt gesehen worden war, eine Leiche gefunden worden. Auf einer Pressekonferenz am Montagabend bestätigte die Polizei, es handle sich um die Vermisste. Die Todesursache wurde nicht bekannt. Die Suche hatte das Land seit Wochen in Atem gehalten.