Wetter : Große Lawinengefahr in Österreich - Aufruf zur Vorsicht

Blick auf eine Straße in Mühlbach Am Hochkönig, die aufgrund von Lawinengefahr gesperrt ist. Foto: Markus Angerer/APA/dpa

Innsbruck Mehr als ein Meter Neuschnee war vielerorts zuletzt herunter gekommen. Nun werden in den Bergen Sturmböen erwartet - die „besten Zutaten“ für Lawinengefahr also. Es gilt Warnstufe vier von fünf.

Die jüngsten Schneefälle in Österreich haben zu großer Lawinengefahr und erheblichen Behinderungen auf den Straßen geführt. In weiten Teilen des Landes gilt Warnstufe vier von fünf.

„Mit dem Neuschnee und dem Wind haben wir alle Zutaten für eine erhöhte Lawinenaktivität“, sagte der Sprecher des Lawinenwarndienstes Tirol, Patrick Nairz, am Freitag. Wintersportler sollten möglichst auf den Pisten bleiben. Wer in den freien Skiraum wolle, solle mit größter Vorsicht unterwegs sein und steile Hänge meiden, hieß es. Nach einem Lawinenabgang in Gosau in Oberösterreich wurde am Freitag ein Verschütteter verletzt geborgen.