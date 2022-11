Migos-Mitglied : Große Trauerfeier für erschossenen US-Rapper Takeoff

Ein Schild kündigt die Gedenkfeier für den getöteten Rapper Takeoff in der State Farm Arena in Atlanta an. Foto: Sudhin Thanawala/AP/dpa

Atlanta Nachdem der 28-jährige Rapper nach einem Vorfall auf einer Party zu Tode kam, zollen zahlreiche Musik-Kollegen nun bei einer Trauerfeier Tribut. Die Ermittlungen zu seinem Tod dauern an.

Der 28-jährige Takeoff, mit bürgerlichem Namen Kirsnick Khari Ball, war am 1. November in der texanischen Stadt Houston erschossen worden. Ermittlern zufolge hatte sich der tödliche Vorfall nach einer privaten Party in einer Bowlingbahn ereignet. Während eines Streits seien Schüsse gefallen. Vermutlich zufällig sei der Rapper dabei getroffen worden. Die Ermittlungen dauern an. Bis jetzt wurde niemand festgenommen.