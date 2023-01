Ansbach : Großeinsatz: Betrunkener Mann bedroht seine Familie

Ansbach Ein agressiver und betrunkener Mann droht, auf seine Frau und Familienangehörige mit einer Machete loszugehen. Die Polizei und Spezialeinsatzkräfte rücken an.

Ein betrunkener Mann hat in Ansbach seine Familie bedroht und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Beamten konnten den psychisch auffälligen Mann schließlich überwältigen, er wurde in eine Fachklinik eingewiesen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.