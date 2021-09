Kriminalität : Großeinsatz der Polizei in Düsseldorfer Hotel

Großeinsatz der Polizei in Düsseldorfer Hotel

Großeinsatz in Düsseldorf. Foto: Gerhard Berger/TheNewshunter/dpa

Düsseldorf Die Polizei hat in einem Düsseldorfer Hotel eine Waffe gefunden und einen Mann festgenommen. Spezialkräfte durchkämmen das Gebäude.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in einem Hotel in Düsseldorf im Einsatz. Nach Angaben eines Sprechers wurde in einem Zimmer eine Schusswaffe gefunden. Ein Mann sei festgenommen worden, dem die Waffe zugerechnet werde.