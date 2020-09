Rascher Klimawandel : Großes Stück der Eisdecke von Grönland abgebrochen

Kopenhagen Vom größten noch existierenden Gletscher der Arktis an der Nordostküste Grönlands ist ein riesiges Stück Eis abgebrochen. Wissenschaftlern zufolge belegt dies den raschen Klimawandel.

„Ein weiterer massiver Brocken wichtigen Meereseises ist in den Ozean gefallen“, sagte die Greenpeace-Sprecherin Laura Meller, die an Bord des Schiffs „Arctic Sunrise“ der Organisation ist, das sich am Rand des Meereseises befindet. „Dies ist eine weitere Alarmglocke, die die Klimakrise in der sich schnell erhitzenden Arktis läutet.“