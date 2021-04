Pandemie : Günther Jauch mit Corona infiziert

Köln Der „Wer wird Millionär?“-Moderator hat sich mit Covid-19 infiziert. Was wird jetzt mit geplanten RTL-Shows der nächsten Zeit?

Jauch wird am Samstagabend bei der neuen Ausgabe der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ vertreten. Die geplante Sendung findet statt. Wer den 64-Jährigen vertritt, wird in der Live-Show am Samstag bei RTL bekanntgegeben. In der nächsten Ausgabe will Jauch dann wieder am Start sein: „Ich bin zuversichtlich, dass ich bei der Sendung am 17. April wieder dabei bin.“