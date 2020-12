Showmaster bei „Wer wird Millionär?“ : Polizei suchte Günther Jauch deutschlandweit - wegen 15 Euro

Berlin Quizmoderator Günther Jauch ist deutschlandweit von der bayerischen Polizei gesucht worden. Grund dafür war eine Geldbuße. Über den Ehrgeiz der Beamten zeigte sich Jauch dann doch verwundert.

Quizmoderator Günther Jauch ist wegen einer Geldbuße deutschlandweit von der bayerischen Polizei gesucht worden. „Ich bin in Bayern mal zu schnell gefahren“, erzählte der 64-Jährige in der am Montagabend ausgestrahlten Folge der RTL-Quizsendung „Wer wird Millionär?“ über den Vorfall, der „gar nicht so lange her“ sei. „Bußgeld: 15 Euro. Dann haben die mir das nach Hause geschickt. Ich war aber umgezogen. Die Adresse stimmte einfach nicht mehr. Und zwar schon länger umgezogen.“