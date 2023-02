Musik : Guildo Horn bleibt mit 60 Jahren gerne „zweite Liga“

Köln Guildo Horns großer Hit trägt den netten Titel „Guildo hat euch lieb!“. Und auch generell hat es der Sänger nicht so mit Gram. Er fühle sich total frisch, sagt er mit 60.

Was Horst Köhler ist und was Guildo Horn, das lässt sich gar nicht so leicht enträtseln, wenn man vor ihm steht. Klar ist, dass Guildo - natürlich redet man ihn so an - eine imposante Erscheinung ist. Der Händedruck ist fest, die Brille getönt, das nachtblaue Outfit dem Anlass - einem Gespräch über sein Leben und seine Karriere - angemessen. Horn hat gerade in Köln zu tun, beim Fernsehen und Radio.