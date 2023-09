Kriminalität Häftling in USA klettert auf Gefängnisdach und flieht

Demnach kletterte der 34-Jährige während eines Aufenthaltes auf einem Freiluftgelände der Haftanstalt eine Wand hoch. Dabei nutzte der verurteilte Mörder einen schmalen Gang zwischen zwei Wänden, stützte sich mit den Händen an der einen Seite ab, mit den Füßen an der anderen - und lief so quasi quer die Wand hoch. Danach habe er Stacheldraht überwunden und sei schließlich über das Dach geflohen. Ein Mitarbeiter in einem Wachturm habe die Flucht nicht bemerkt.