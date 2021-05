Potsdam : Haftbefehl gegen mutmaßlichen DHL-Erpresser

Potsdam Mehrere Jahre lang suchte die Polizei nach dem DHL-Erpresser. Er soll eine Paketbombe am Potsdamer Weihnachtsmarkt platziert haben. Jetzt meldete sich ein Mann bei der Staatsanwaltschaft.

Am 1. Dezember 2017 war in einer Apotheke am Rande des Potsdamer Weihnachtsmarkts eine Paketbombe entdeckt worden, in der sich eine Sprengvorrichtung und Nägel sowie ein Schreiben befanden, in dem von dem Dienstleister eine Millionensumme in Bitcoins gefordert wurde. Gedroht wurde mit weiteren Paketbomben.