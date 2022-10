Kriminalität : Haftbefehl nach tödlichem Messerangriff in Ludwigshafen

Ein Strauß mit ein paar Nelken steckt in einer Umzäunung am Rande eines der Tatorte. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Ludwigshafen Mit einem Küchenmesser soll er brutal auf die Opfer eingestochen haben. Die Hintergründe sind weiter noch ungeklärt. Gegen den ebenfalls verletzten mutmaßlichen Täter liegt nun ein Haftbefehl vor.

Nach dem tödliche Messerangriff in Ludwigshafen ist ein Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen worden. Das habe ein Richter am Mittwochabend entschieden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Donnerstag in Ludwigshafen.