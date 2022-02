Polizeieinsatz in Hagen : 26-Jähriger war „nicht zufrieden“ und sperrt sich in Bordell ein

Hagen Ein 26-Jähriger, der „mit den erbrachten Leistungen nicht zufrieden war“, hat sich in einem Bordell in Hagen in einem Zimmer eingesperrt. Die Polizei rückte schließlich aus.



Polizisten haben in Hagen einen renitenten Mann in einem Bordell in Gewahrsam genommen. Der alkoholisierte 26-Jährige hatte sich den Angaben zufolge dort am Sonntagmorgen in einem Zimmer eingesperrt und geweigert, das Etablissement zu verlassen.

„Er sagte den Polizisten, dass er mit den erbrachten Leistungen nicht zufrieden war“, berichteten die Beamten am Montag. Dabei habe sich der 26-Jährige aggressiv und unkooperativ verhalten. Die Polizisten legten ihm schließlich Handschellen an und brachten ihn „zur Ausnüchterung und Beruhigung“ in Polizeigewahrsam.

