Angst vor Corona-Infektion : Schülerin in Hagen nimmt vom Schulhof am Unterricht teil

Schulen in Bonn : Neues Testsystem bei den Jüngsten sorgt für Probleme beim Schulstart Die Schulen in Bonn starten mit wenigen positiven Tests in das neue Jahr. Die Pläne für eine verschärfte Corona-Situation liegen jedoch schon bereit. Die Schulleitungen und auch der Lehrerverband VBE berichten von Problemen bei der Auswertung von Lollitests an Grundschulen.