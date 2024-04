Nach Video Hallervorden äußert sich zu Antisemitismusvorwürfen

So sagt er konkret etwa über einen Vater aus Gaza, dessen Kind getötet wurde: „Soll ich diesem Vater empfehlen, so cool wie ein Talkgast zu sein, sich bloß in keinem Wort zu verfehlen, das antisemitisch erscheint?“ Über die deutsche Politik sagt er: „Sie geloben Apartheid die Treue, von Ampel bis AfD.“ Der Apartheidsbegriff ist im Zusammenhang mit Israel ideologisch heftig umstritten. Auch Waffenlieferungen an Israel kritisiert er und fragt: „Und das soll kein Völkermord sein?“