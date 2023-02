Mode : Halsketten bei Männern - früher prollig, heute angesagt

Berlin/Los Angeles Unübersehbar: der Trend zu Halsketten bei Herren. Ein Männlichkeitsforscher erklärt, warum das nur scheinbar für eine neue Männlichkeit steht: „Hinter spielerischer Fassade lauern oft noch Machos.“

Bei einer Filmpremiere in Los Angeles trug Freestyle-Skisportler Gus Kenworthy (31) neulich sogar zum Smoking eine zarte Kette, „Elvis“-Darsteller Austin Butler (31) trug eine feine in Beverly Hills beim Oscar-Nominierten-Lunch. In der modischen Netflix-Serie „Emily in Paris“ trägt der Lover von Emily Cooper, ein Banker aus London, gern mal - statt einer Krawatte - eine glitzernde Halskette zu Hemd und Sakko. Zum Polo-Shirt hat Alfie, der von Lucien Laviscount (30) verkörpert wird, auch öfter eine Kette um.