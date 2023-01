Kriminalität : Hamburg: Angler findet Leichenteile in Kanal

Hamburg: Angler findet Leichenteile in Kanal

Der Ernst-August-Kanal in Hamburg. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Hamburg Ein Sonntagmorgen nimmt für einen Angler in Hamburg eine schockierende Wendung: Er zieht eine Tüte mit menschlichen Überresten aus dem Wasser.

Grausiger Fund beim Angeln: Ein Mann hat am Sonntag eine Tüte mit Leichenteilen aus dem Ernst-August-Kanal in Hamburg gefischt. Es handele sich eindeutig um menschliche Überreste, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.