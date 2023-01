Ermittlungen laufen : Angler zieht Leichenteile aus Hamburger Kanal

Hamburg Ein Sonntagmorgen nimmt für einen Angler in Hamburg eine schockierende Wendung: Er zieht eine Tüte mit menschlichen Überresten aus dem Wasser.

Der grausige Fund von Leichenteilen in einem Hamburger Kanal gibt weiter Rätsel auf. Ein Angler hatte am Sonntag eine Tüte mit menschlichen Überresten aus dem Ernst-August-Kanal in der Hansestadt gefischt. Sofort seien Taucher und die Mordkommission angerückt, um den Kanal nach weiteren Leichenteilen abzusuchen. Der Einsatz wurde am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr beendet. Neue Angaben über die Hintergründe des Fundes konnte ein Polizeisprecher am Montagmorgen zunächst nicht machen.