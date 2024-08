Ursache unklar Balkon in Hamburg abgestürzt - Sechs Menschen verletzt

Der Balkon sei am dritten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses aus den 60er- oder 70er-Jahren angebracht gewesen. Er sei nicht komplett nach unten gestützt, sondern quasi um 90 Grad nach vorne abgeklappt. Nach Angaben der Feuerwehr hängt er noch immer an der Gebäudefassade. Man habe sich entschieden, ihn nicht in der Nacht abzutragen, sondern erst tagsüber am Donnerstag oder in den kommenden Tagen.