Hamm : Mutmaßlicher Dieb schläft auf gestohlenen Handtüchern ein

Hamm Polizisten haben in Hamm einen mutmaßlichen Dieb auf gestohlenen Handtüchern entdeckt und ihn festgenommen. Vorausgegangen waren merkwürdige Ereignisse in der Nachbarschaft, die durch ein Husten aufgelöst wurden.

Polizisten haben in Hamm einen mutmaßlichen Dieb festgenommen - sie entdeckten ihn schlafend auf aus Handtüchern bestehendem Diebesgut. Vorausgegangen waren merkwürdige Ereignisse in einer Nachbarschaft: Am Dienstagmorgen sei zunächst eine Anwohnerin skeptisch geworden, die eine Mistgabel und eine Schaufel auf ihrer Terrasse entdeckt habe, berichtete die Polizei - beide Geräte gehörten ihr nämlich nicht.