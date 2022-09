Usedom : Handgranatenattrappe als Souvenir löst Sprengstoffalarm aus

Eine Frau wollte ein Souvenir aus Polen in Form einer Handgranate mitbringen. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Heringsdorf/Swinemünde Eine 78-Jährige wollte eine vermeintliche Handgranate als „witziges Mitbringsel“ aus Swinemünde mitbringen. Der Fund im Handgepäck sorgte am Flughafen der Insel Usedom für einen Sondereinsatz.

Ein Souvenir aus Polen in Form einer Handgranate hat für einen Sondereinsatz von Sprengstoffexperten auf dem Flughafen der Insel Usedom (Vorpommern-Greifswald) gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, kam es deshalb am Samstag auf dem Flughafen Heringsdorf auch zu Verspätungen für Passagiere anderer Flugzeuge.