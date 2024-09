Landtagswahl Hans-Christoph Berndt - AfD-Spitzenkandidat und Netzwerker

Der Spitzenkandidat will nicht nur einen Wahlerfolg, um Brandenburg in Teilen zu verändern. Berndt sieht die AfD auch als Hebel für ein Ende der Ampel-Regierung im Bund. „Wir haben es auch in der Hand, mit diesen Schlägen die Ampel zu zertrümmern“, sagte er bei einer Wahlkampfveranstaltung in Forst.