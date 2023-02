Modeschöpfer : Harald Glööckler hat die Scheidung eingereicht

Berlin Im Februar 2015 hatten Glööckler und Dieter Schroth in Berlin - noch vor Einführung der Ehe für alle - eine eingetragene Lebenspartnerschaft geschlossen. Damit ist es nun wohl vorbei.

Glööckler und Schroth hatten sich vor vielen Jahren in einer Disco kennengelernt. Im Februar 2015 hatten sie in Berlin - noch vor Einführung der Ehe für alle - eine eingetragene Lebenspartnerschaft geschlossen. Für Glööckler-Verhältnisse war die Feier klein und dezent. Nur Hündchen Billy King war Trauzeuge. Zwischenzeitlich wohnten sie gemeinsam in Kirchheim an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz.